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Рубрика: В мире

В Мексике из-за утечки газа эвакуированы 1,8 тысячи человек

В Мексике местные власти при поддержке военнослужащих провели массовую эвакуацию жителей муниципалитета Некстлальпан (штат Мехико) в связи с утечкой газа. ЧП произошло в пятницу.

Фото: AP Photo/Salvador Gonzalez
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По данным министерства обороны Мексики, причиной стала нелегальная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex. Утечка газа произошла в километре от жилого района. Эвакуировать пришлось 1,8 тысячи человек, пишет ТАСС.

Пострадавших нет. Ожидается, что полная ликвидация аварии будет завершена в течение суток.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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