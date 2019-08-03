В Мексике из-за утечки газа эвакуированы 1,8 тысячи человек

В Мексике местные власти при поддержке военнослужащих провели массовую эвакуацию жителей муниципалитета Некстлальпан (штат Мехико) в связи с утечкой газа. ЧП произошло в пятницу.

По данным министерства обороны Мексики, причиной стала нелегальная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex. Утечка газа произошла в километре от жилого района. Эвакуировать пришлось 1,8 тысячи человек, пишет ТАСС.

Пострадавших нет. Ожидается, что полная ликвидация аварии будет завершена в течение суток.