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Рубрика: В мире

В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США

Текст: Максим Макарычев
На странице в Facebook посольства РФ в США прокомментировали введение Вашингтоном второго пакета санкций против России из-за "дела Скрипалей", в соответствии с законом "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". В российской дипломатической миссии отметили, что Соединенные Штаты взяли на себя функции "суперполицейского" и верховного арбитра, которому "дано право" назначать виновных и применять по отношению к ним репрессивные меры.
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Тем самым, в Вашингтоне, говорится в заявлении, в очередной раз забыли про презумпцию невиновности, продемонстрировав всему миру наплевательское отношение к этому основополагающему принципу правового государства, равно как и к необходимости нести бремя доказывания предъявляемых обвинений.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В заявлении посольства России подчеркивается тот факт, что до сих пор не представлено никаких доказательств причастности Москвы к так называемому делу об отравлении в Солсбери. Кроме того, британская сторона по-прежнему отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией в расследовании инцидента.

В российской дипломатической миссии также отметили, что цель такой политики видна невооруженным взглядом. Она состоит в том, чтобы наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Соединенных Штатов и отстаивает собственные национальные интересы. В посольстве РФ в США напомнили американской стороне, что Россия "не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому "делу Скрипалей".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российское посольство подчеркивает, что любые попытки запугать Россию санкциями тщетны и не принесут дивидендов, напоминая о том, что предыдущие санкционные меры никак не достигли целей, ради которых они вводились. "Россия - страна с более чем тысячелетней историей, и мы не собираемся изменять традиции проводить независимую внешнюю политику. Мы продолжим защищать многополярное демократичное мироустройство, основанное на международном праве и принципах Устава ООН, - заключили в российском посольстве в США. - Призываем Вашингтон одуматься и поставить на тормоза безрассудные действия по разрушению российско-американских отношений".

Первый пакет санкций в отношении России из-за дела Скрипалей в соответствии с законом "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", напоминает РИА Новости, вступил в силу 27 августа 2018 года. Он предусматривает запрет на выдачу займов, предоставление финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений, а также запрет американским банкам кредитовать российское правительство.

В мире США Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США
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