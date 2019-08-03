В посольстве РФ прокомментировали последние санкционные шаги США

Тем самым, в Вашингтоне, говорится в заявлении, в очередной раз забыли про презумпцию невиновности, продемонстрировав всему миру наплевательское отношение к этому основополагающему принципу правового государства, равно как и к необходимости нести бремя доказывания предъявляемых обвинений.

В заявлении посольства России подчеркивается тот факт, что до сих пор не представлено никаких доказательств причастности Москвы к так называемому делу об отравлении в Солсбери. Кроме того, британская сторона по-прежнему отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией в расследовании инцидента.

В российской дипломатической миссии также отметили, что цель такой политики видна невооруженным взглядом. Она состоит в том, чтобы наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Соединенных Штатов и отстаивает собственные национальные интересы. В посольстве РФ в США напомнили американской стороне, что Россия "не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому "делу Скрипалей".

Российское посольство подчеркивает, что любые попытки запугать Россию санкциями тщетны и не принесут дивидендов, напоминая о том, что предыдущие санкционные меры никак не достигли целей, ради которых они вводились. "Россия - страна с более чем тысячелетней историей, и мы не собираемся изменять традиции проводить независимую внешнюю политику. Мы продолжим защищать многополярное демократичное мироустройство, основанное на международном праве и принципах Устава ООН, - заключили в российском посольстве в США. - Призываем Вашингтон одуматься и поставить на тормоза безрассудные действия по разрушению российско-американских отношений".

Первый пакет санкций в отношении России из-за дела Скрипалей в соответствии с законом "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", напоминает РИА Новости, вступил в силу 27 августа 2018 года. Он предусматривает запрет на выдачу займов, предоставление финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений, а также запрет американским банкам кредитовать российское правительство.