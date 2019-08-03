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Рубрика: В мире

В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу

В американском штате Вашингтон одномоторный самолет KR-2 совершил посадку на автомобильной трассе. Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было очень оживленное движение.

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Как рассказал местной радиостанции сам пилот самолета, он летел на работу, но был вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.

В результате происшествия никто не пострадал, отмечает РИА Новости, ссылаясь на газету Seattle Times.

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