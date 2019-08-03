В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу

В американском штате Вашингтон одномоторный самолет KR-2 совершил посадку на автомобильной трассе. Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было очень оживленное движение.
Как рассказал местной радиостанции сам пилот самолета, он летел на работу, но был вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.
В результате происшествия никто не пострадал, отмечает РИА Новости, ссылаясь на газету Seattle Times.
NEW: Dramatic dash camera footage from a Washington State Trooper captured a plane making an emergency landing Thursday on Pacific Avenue South in Spanaway. https://t.co/hG1nDO0YBk— The Seattle Times (@seattletimes) 1 августа 2019 г.