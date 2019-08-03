В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже

Три человека погибли, и, по меньшей мере, еще один был ранен в результате обрушения прибрежного песчаного утеса на популярном пляже к северу от Сан-Диего в Калифорнии.

Одна женщина погибла на месте трагедии. Еще два человека были доставлены в больницы в критическом состоянии, но позже скончались.

По данным NBC San Diego, обвал возле пляжа Грандвью, где размещены предупреждающие знаки об опасных утесах, был вызван естественной эрозией. Очевидец этого события, которое произошло в полдень пятницы, Джеки Бенедикт сказал в телеинтервью, что находившиеся поблизости люди попытались освободить жертв до того, как прибыли первые спасатели, однако так и не смогли найти группу пляжников, погребенных под грудой песка.

До этого последний трагический случай с обрушением утеса произошел в округе Сан-Диего 20 августа 2008 года, когда 57-летний турист из Невады Роберт Меллон был погребен под грудой песка и валунов на общественном пляже Торри Пайнс.

Как уточнил в интервью Los Angeles Times, Адам Янг, исследователь из Института океанографии имени Скриппса, такие факторы, как воздействие волн и количество осадков, способствуют эрозии песчаных скал. "Обычно это сочетание процессов, которые могут происходить годами", - сказал он.

Расположенные в нескольких километрах к югу от пляжа Грандвью, железнодорожные пути в Дель-Мар за последнее время несколько раз закрывались из-за обрушения утесов. Эта линия используется системой пригородных поездов Metrolink для перевозки более 4 миллионов пассажиров в год между Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Так, с лета 2018 года в районе Дель-Мар-Блаффс было зарегистрировано шесть подобных обрушений.