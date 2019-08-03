Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси

Выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга - важный шаг в реализации Союзного договора. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, также являющийся председателем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Гражданам Союзного государства необходимо дать возможность разговаривать по телефону без дополнительных затрат на роуминг. Такая задача была поставлена депутатами в рамках формирования единого информационного поля двух стран. Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России. Тогда на "правительственном часе" парламентарии двух стран заслушали доклады на эту тему профильных министров.

После этого на протяжении более чем полугода вопрос с отменой роуминга продвигался сложно. Однако сейчас, когда стороны вышли на принятие дорожной карты, в Госдуме положительно оценивают те шаги, которые делают профильные министры в данном вопросе, отметил Володин.

- Решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться, - подчеркнул спикер.

Володин добавил, что еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства двух стран, а также создания единых условий для развития бизнеса.