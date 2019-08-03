WhatsApp сменит название - в нем будет три слова

В названия мессенджера WhatsApp и клиента социальной сети Instagram будут внесены изменения. Каждое из них получит приписку: "от Facebook". Таким образом крупнейшая социальная сеть намерена обозначить собственный контроль над сервисами.

В ближайшем будущем они будут переименованы в "WhatsApp от Facebook" и "Instagram от Facebook".

О переименовании стало известно изданию The Information, представитель Facebook подтвердил изданию, что в названии WhatsApp и Instagram появится упоминание бренда соцсети.

"Нам нужно четко обозначить, какие продукты входят в состав Facebook", - заявили в компании.

The Information отмечает, что добавление пометки "от Facebook" к двум узнаваемым брендам позволит улучшить репутацию самой социальной сети, которая пострадала после скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных.

При этом, по данным издания, сотрудники WhatsApp и Instagram восприняли информацию о переименовании скорее негативно, поскольку эти сервисы были в стороне от разбирательств.

Обновленные описания появятся в описаниях приложений в каталогах App Store и Google Play. Под иконками на рабочих столах мобильных устройств будут выводиться прежние названия.