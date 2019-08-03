Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине. Этот вопрос обсуждался в ходе его визита в город Трускавец Львовской области, где располагается известный курорт.

На отраслевом совещании президенту рассказали, что в 2018 году около 60 тысяч иностранных туристов приезжали в Украину на оздоровление и потратили около 150 миллионов долларов (в среднем 2,5 тыс. долларов на человека за курс лечения). Местные чиновники пожаловались на проблему очередей на границе и призвали расширить безвизовый режим, сообщает портал strana.

Зеленский с интересом отнесся к идее безвизового въезда иностранцев для лечения. По его словам, специалисты проанализируют, насколько потенциально увеличатся поступления при облегченном визовом режиме. После этого будет подготовлен список стран, граждане которых чаще всего посещают Трускавец, а затем передан в МИД Украины для проработки вопроса.