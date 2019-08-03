Зеленский встретится с Трампом в сентябре

В сентябре планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Вашингтоне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил журналистам, что визит в Вашингтон состоится в сентябре. Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 1 сентября во время визита в Польшу главы американской администрации. Напомним, Трамп примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Его визит в Варшаву состоится в период с 31 августа по 2 сентября.

Ранее руководитель СНБО Александр Данилюк отметил, что в отношениях с Вашингтоном разрабатывается новая повестка в сфере безопасности. По его словам, Украине пора отходить от роли жертвы и перестать ходить по миру с просьбами о помощи. Новый имидж позволит Киеву сотрудничать с США на партнерских позициях.