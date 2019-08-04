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04.08.2019 23:00
Рубрика: Спорт

21-летняя футболистка "Чертаново" умерла из-за остановки сердца

Текст: Максим Домчев

В ночь на 4 августа умерла футболистка "Чертаново" Анастасия Березина. У 21-летней спортсменки во сне остановилось сердце.

Об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.

Анастасия Березина играла за "Чертаново" 11 лет - от детской школы до основной команды.

"Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России. Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить", - говорится в сообщении.

Спорт Футбол Вокруг футбола Общество Утраты
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