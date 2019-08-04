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Рубрика: В мире

Александр Вучич: Куда делись 500 тысяч сербов из Хорватии?

Текст: Александр Борисов (Белград)
Президент Сербии Александр Вучич призвал всех сербов принять участие в траурной церемонии в память о жертвах этнических чисток в Хорватии, которая пройдет в воскресенье, 4 августа, в Монастыре Крушедол.

"Мы никогда не забудем самую тяжелую этническую чистку, совершенную после Второй мировой войны, и это была операция "Буря", - заявил Александр Вучич, добавив: "Мы живём будущим, а не прошлым. У Сербии и сербского народа впереди хорошее будущее".

Фото: Пресс-служба президента Сербии
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Напомним, что 4 августа отмечается 24 года со дня операции "Буря", проводившейся совместными усилиями вооруженных сил Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, в результате которой в течение 84 часов была ликвидирована Республика Сербская Краина (РСК), а также силовым путём был решен "сербский вопрос" на границах Восточной Хорватии.

"Бурю" в Хорватии прославляют как победу в рамках "отечественной войны", а не как изгнание сербов с территорий, на которых они проживали. Наша задача - никогда не забывать об этом и достойным и серьезным образом напоминать об этом", - указал политик. При этом он обозначил стремление Белграда развивать добрососедские отношения с Загребом, однако попросил хорватское руководство все же разъяснить: "Согласно переписи 1991 года, в Хорватии было 582 тысячи сербов и 106 тысяч югославов, то есть около 650 тысяч сербов, а в 2011-м их стало 184 тысячи. Куда делись 500 тысяч сербов?"

Фото: REUTERS
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Между тем, следует вспомнить и хронологию развития событий вокруг РСК, так как Загреб и его западные партнеры активно предлагают сегодня Киеву применить уже опробованную в 1995 году хорватами схему в Западной Славонии для урегулирования конфликта на востоке Украины. Так, в 1991 году была создана Республика Сербская Краина со столицей в Книне, ее жители потребовали от хорватских властей автономии по аналогии с тем, что уже было реализовано в отношении Воеводины и Косово в Сербии. Хорваты категорически отказались идти на это, и начал разрастаться конфликт. В этой связи в 1992 году на границе между противоборствующими сторонами разместились миротворческие силы ООН, находившиеся здесь вплоть до трагических событий 1995 года. За это время в РСК были созданы политические структуры - Скупщина (парламент), правительство, ряд министерств, в том числе органы внутренних дел и армия. В 1994 году начались переговоры между Хорватией и РСК, стали работать двусторонние комитеты, был даже подписан Договор о нормализации экономических отношений. В январе 1995 года посол США в Хорватии Питер Гэлбрайт предложил Книну и Загребу отвлекающий план политического урегулирования, согласно которому Книнская область должна была получить автономию, а Западная и Восточная Славония - интегрироваться в Хорватию. При этом хорваты при полном согласии Запада вовсю продолжали готовить военные операции, которые были успешно проведены ими в мае ("Молния") и августе ("Буря") 1995 года, полностью "очистив свои территории от сербов".

При этом не удивительно, что перед началом операции хорватские власти заручились дипломатической поддержкой Германии и США. По воспоминаниям очевидцев, входя в Краину, хорватская армия жгла и уничтожала на своем пути буквально все. Кроме того, хорваты использовали разведывательные данные самолетов НАТО, патрулировавших территорию военных действий. "Сегодняшняя Краина - это спаленная и опустошенная земля, попавшая в руки вандалов", - писал бельгийский журналист, находившийся в РСК в те трагические дни.

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