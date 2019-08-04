Британских школьников оставят без привычной еды

Новости

Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020 22:50
Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили драку в метро 21:51
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек 21:32
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей" 21:15
СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве 20:50
МИД РФ: Помпео не уважает демократическое волеизъявление крымчан 20:32
Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе 20:21
В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 19:24
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 18:45
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 18:38
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 18:24
Блогер Макс Стеклов задержан за призывы к экстремизму 18:09
Супруга президента Асада излечилась от рака 17:36
Восемь человек попали в больницы после ДТП с маршруткой на Кубани 16:57
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 21:28
Рубрика: В мире

Пострадает меню

Британских школьников оставят без привычной еды
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Многие британские школы будут вынуждены урезать меню своих столовых, отменить экзамены и даже закрыться, если Лондон все же выйдет из Евросоюза без соглашения. О таком тревожном сценарии сообщила газета The Guardian со ссылкой на секретный доклад министерства образования.

На пятистраничном документе с шапкой "для служебного пользования, чувствительно" стоит пометка: "не распространять". Авторы отчета признают: прибегнуть к секретности их заставил страх перед паникой, которую могут вызвать столь апокалиптические прогнозы у населения.

Фото: AP Photo/Rui Vieira
Джонсон установил в резиденции часы обратного отсчета Brexit

Особенно они переживают за выводы, сделанные в разделе "Школьная еда", где говорится, что после "брекзита" без сделки меню школьников рискует заметно "оскудеть" из-за того, что цены на закупку продуктов взлетят почти на 20 процентов. "Затягивать пояса" придется и при покупке лекарств. Минобразования, если верить докладу, постарается помочь школам субсидиями, однако это влетит "в копеечку". Также, согласно документу, сбои могут начаться не только в работе школьных столовых, но и в деятельности самих школ, потому что многие учителя и ученики будут вынуждены пропускать занятия из-за возможных проблем с визами. Это, в свою очередь, может привести к отмене экзаменов и даже закрытию учебных заведений на какое-то время.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина смерти Вилли Токарева
Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге