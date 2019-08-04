Британских школьников оставят без привычной еды

Многие британские школы будут вынуждены урезать меню своих столовых, отменить экзамены и даже закрыться, если Лондон все же выйдет из Евросоюза без соглашения. О таком тревожном сценарии сообщила газета The Guardian со ссылкой на секретный доклад министерства образования.

На пятистраничном документе с шапкой "для служебного пользования, чувствительно" стоит пометка: "не распространять". Авторы отчета признают: прибегнуть к секретности их заставил страх перед паникой, которую могут вызвать столь апокалиптические прогнозы у населения.

Особенно они переживают за выводы, сделанные в разделе "Школьная еда", где говорится, что после "брекзита" без сделки меню школьников рискует заметно "оскудеть" из-за того, что цены на закупку продуктов взлетят почти на 20 процентов. "Затягивать пояса" придется и при покупке лекарств. Минобразования, если верить докладу, постарается помочь школам субсидиями, однако это влетит "в копеечку". Также, согласно документу, сбои могут начаться не только в работе школьных столовых, но и в деятельности самих школ, потому что многие учителя и ученики будут вынуждены пропускать занятия из-за возможных проблем с визами. Это, в свою очередь, может привести к отмене экзаменов и даже закрытию учебных заведений на какое-то время.