Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26

Нэн Вэйл, мэр города Дейтон, штат Огайо, США, где минувшей ночью неизвестный устроил массовое убийство в местном баре, рассказала, что число раненых в результате стрельбы возросло до 26 человек. Убиты десять человек, включая самого нападавшего.

Убийца до сих пор не идентифицирован, он был в маске. Мужчина вел огонь из многозарядной винтовки патронами калибра 223 (5,7 миллиметра), сообщает газета Dayton Daily News.

"Это уже 250-е массовое убийство в Америке, - отметила Вэйл. - И если бы полиция Дейтона не покончила с нынешним стрелком в течение буквально минуты, то в нашем городе счет жертвам шел бы на сотни".

Неизвестный подошел к бару Ned Pepper после полуночи. Его не пустили в заведение, в ответ он начал стрелять. Оказавшийся неподалеку полицейский патруль быстро среагировал на происходящее, однако при попытке обезвредить стрелка погиб один сотрудник сил правопорядка.