Эксперт опроверг прогноз об исчезновении профессий

Новости

Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит 04:00
Пожар возник в автобусе с детьми в Болгарии 03:37
ДТП на юго-западе Москвы унесло жизни двух человек 03:17
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья 02:47
NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям 02:43
Число жертв стрельбы в Техасе достигло 19 01:54
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине 00:23
Мбаппе оттолкнул Неймара во время командного фото с Суперкубком Франции 03.08.2019
Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине 03.08.2019
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек 03.08.2019
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам 03.08.2019
На травмировавшего росгвардейца участника незаконной акции могут завести дело 03.08.2019
Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет 03.08.2019
Полиция: В незаконной акции в Москве приняли участие порядка 1500 человек 03.08.2019
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии 03.08.2019
Тиль подпишет контракт со "Спартаком" в понедельник 03.08.2019
В крупном ДТП под Волгоградом погибли два человека 03.08.2019
Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн, Квят – 13-й 03.08.2019
Зеленский встретится с Трампом в сентябре 03.08.2019
Путин поручил принять программу восстановления жилья под Иркутском 03.08.2019
"ПСЖ" без Неймара стал рекордсменом по победам в Суперкубке Франции 03.08.2019
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля 03.08.2019
Новый Chery Tiggo 4 получил бюджетную версию, названы цены 03.08.2019
"Ленинград" даст прощальный концерт в Крыму 03.08.2019
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов 03.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
04.08.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Эксперт опроверг прогноз об исчезновении профессий

Текст: Ольга Игнатова
Полностью профессии редко исчезают, часто они просто трансформируются, сообщил в разговоре с обозревателем "Российской газеты" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович.
Методы чертежников ушли в прошлое, но сама профессия остается на рынке труда. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Методы чертежников ушли в прошлое, но сама профессия остается на рынке труда. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Методы чертежников ушли в прошлое, но сама профессия остается на рынке труда. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В США, рассказал он, за последние 20 лет исчезла только одна профессия - лифтера. Имеются ввиду люди, которые сопровождают лифты. А у нас на производствах в грузовых лифтах иногда такие люди еще востребованы.

Фото: iStock
Названы самые востребованные рабочие профессии в России

"А взять, например, такую профессию, как чертежник, - продолжает эксперт. - Раньше чертежи рисовали от руки, а сейчас просто все это делается в специальных программах. Сама же профессия никуда не делась". И даже, казалось бы, по-настоящему антикварная профессия, как трубочист, по-прежнему существует. В Москве, например, до недавнего времени трубочисты работали в структуре коммунальных служб и обслуживали жилой фонд, построенный более века назад".

Тем временем, в Атласе профессий, которые составили эксперты Сколково, говорится, что к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и появятся 186 новых. А, по прогнозам Оксфордского университета, 47 процентов сегодняшних профессий имеют высокую вероятность исчезнуть к 2025 году, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Названы самые невостребованные профессии в России

Специалисты Сколково считают, что исчезнут дворники, работники химчисток, операторы кол-центров, прорабы, экскурсоводы, билетеры, шахтеры. Практически полностью уйдут с рынка труда такие профессии, как стенографист, турагент, охранник, финансовый советник, переводчик, кассир и другие.

"Это будет тесно связана с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров", - считает Фарида Мирзабалаева. При этом в условиях старения и сокращения населения внедрение новых технологий, определяющих исчезновение одних и появление других профессий, может смягчить нехватку кадров.

Профессии будущего, обозначенные в Атласе профессий Сколково, это, например, специалист по киберпротезированию, биоэтик, специалист по кристаллографии, эковожатый, экопроповедник, экоаудитор, эксперт по образу будущего ребенка, специалист по детской психологической безопасности. Но, как считает Фарида Мирзабалаева, вряд ли эти профессии станут массовыми.

Экономика Работа Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Антон Силуанов оценил эффект новых санкций США против России
Число жертв стрельбы в Техасе достигло 19
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине
Военные потушили почти половину пожаров под Красноярском и Иркутском
Американский эксперт объяснил вред санкций в отношении "Северного потока-2"