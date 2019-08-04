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04.08.2019 19:00
Рубрика: Власть

Как рождаются "мертвые души"

Элла Памфилова призвала кандидатов к диалогу
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста. Выражать гражданское недовольство можно и нужно на согласованных площадках, а кандидатов она пригласила к цивилизованному разговору в Центризбиркоме.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Ответственность политика заключается в том, чтобы в первую очередь думать о людях и никогда ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в пятницу. "Я имею в виду независимых, оппозиционных кандидатов, которые призывают людей ходить на незаконные митинги, вместо того чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова так, как это было", - пояснила глава ЦИК, назвав такой стиль политического поведения безответственным.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Чем больше москвичей проголосуют, тем более легитимной станет Мосгордума

В этой связи она призвала кандидатов, недовольных итогами регистрации, идти не на незаконные митинги, а в Центризбирком. Давайте биться в цивилизованном диалоге, предложила Памфилова.

На заседании в пятницу ЦИК рассмотрел первые две жалобы кандидатов в Мосгордуму, которых ранее сняли с дистанции из-за брака в подписях.

Самовыдвиженец Юлия Серебрянская сама отозвала свою жалобу в ЦИК по итогам анализа ее подписных листов. "Для меня это был первый опыт сбора подписей", - сказала Серебрянская, посетовав на отсутствие у кандидатов серьезных инструментов контроля качества работы сборщиков. "Единственный инструмент - это доверие, но его не всегда достаточно", - заметила она. Свое решение самовыдвиженец объяснила отсутствием нужного количества чистых подписей, в связи с этим ЦИК снял жалобу с рассмотрения и исключил вопрос из повестки.

На этом же заседании ЦИК принял постановление об отказе в удовлетворении жалобы кандидату Константину Лисице. Накануне его жалоба (как и Серебрянской) детально была рассмотрена профильной рабочей группой ЦИК.

Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил, по каким основаниям кандидату в регистрации на выборах было отказано сначала окружной комиссией, а потом Мосгоризбиркомом. От общего массива подписей в поддержку кандидата 640 были признаны недействительными. Так, около 150 подписей собрала сборщица, которая была членом участковой комиссии, что является нарушением закона. Целый ряд листов "заполнен одним лицом". Почерковеды, которые работали на площадке Центральной избирательной комиссии, это подтвердили.

Эти подписи собирались по старым базам данных, то есть "рисовались". Фото: cikrf.ru

Нашлись и "мертвые души". "Мы получили подтверждение, что граждане действительно умерли. Это говорит о том, что подписи собирались по старым базам данных, то есть рисовались", - сказал Николай Булаев. В итоге достоверными у Лисицы признаны 5175 подписей, не хватает 112. "Не так много в принципе, но их не хватает", - подытожил Булаев.

В Центризбиркоме напомнили, что недействительной подпись признается на основании официального ответа из министерства внутренних дел. Причем МВД в своей справке четко указывает, какие данные избирателя в подписном листе некорректны. В ходе заседания ЦИК в качестве примера был продемонстрирован слайд, из которого следует, какие данные из подписных листов, введенных в ГАС "Выборы", не соответствуют данным учета в базе МВД: адрес подписанта, его ФИО или паспорт.

Элла Памфилова отметила и случаи, когда расхождения происходят "по вине тех, кто вводит данные в ГАС "Выборы" с ошибками, то есть они не соответствуют данным, которые в листах". "Поэтому вердикт МВД для нас важен, но он не окончательный. Обязательно наши специалисты сверят данные, которые были введены в ГАС "Выборы", с тем, что есть в подписных листах, в оригиналах", - подчеркнула глава Центризбиркома. И любые сомнения комиссия трактует в пользу кандидата.

В целом механизм сбора подписей нужно совершенствовать в интересах избирателей, считает Элла Памфилова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования
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