Эскалация США торговой войны с Китаем повышает риск глобального экономического спада

США продолжают вести игру с нулевой суммой. Некоторые американские политики придерживаются такого подхода и в международных отношениях, полагая, что экономический рост в других странах мира наносит вред их собственным интересам. Но на фоне экономической глобализации человечество давно превратилось в сообщество с единой судьбой.

Вот уже более года в ходе торговых переговоров с Китаем американская сторона постоянно меняет риторику, не раз нарушая свои обещания и запрашивая слишком высокую цену соглашения. Все это проявление игр с нулевой суммой.

Очередной раунд введения пошлин на импорт из Китая встретил возражения в самих же США со стороны многих промышленных ассоциаций и СМИ. Они подчеркнули, что это принесет американским потребителям ощутимый ущерб, спровоцирует рост безработицы. Из-за эскалации торговых трений Всемирный банк понизил прогноз развития мировой экономики с 2,9% до 2,6%.

Китайская сторона неизменно выступает за разрешение торгово-экономических проблем путем диалога. Вместе с тем КНР продолжит защищать интересы государства и нации. Дверь переговоров открыта, однако вместе с тем Китай не боится торговой войны и готов сражаться до конца.