Французский пилот пересек Ла-Манш на реактивном флайере

Французский инженер и пилот Фрэнки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей платформе (персональном флайере) Flyboard Air собственного изобретения.

Он стартовал 4 августа в 8:15 (9:15 мск) с пляжа на берегу Па-де-Кале (Английского канала, самой узкой части Ла-Манша). Расстояние до британского берега из этой точки составляет около 35 километров. Запата преодолел их за 24 минуты. По пути он приземлился на плавучую платформу для дозаправки. Пилот финишировал на британском берегу около города Сент-Маргарет Бэй в 8:39 (9:39 мск).

Флайер Flyboard Air, созданный Запатой, был впервые представлен публике в апреле 2016 года. Это приспособление оснащено четырьмя небольшими реактивными двигателями и стабилизаторами. В среднем запаса топлива флайеру хватает на 10 минут полета со скоростью 140 км/ч на высоте до 3 000 метров.

25 июля Запата попытался в первый раз пересечь Ла-Манш на флайере, однако снижаясь для дозаправки, промахнулся мимо платформы и упал в воду. В нынешний раз он сделал платформу большего размера.