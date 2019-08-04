Двадцать четыре минуты - время, которое понадобилось французскому изобретателю Фрэнки Запата для того, чтобы осуществить давнюю мечту - покорить Ла-Манш на Flyboard Air, летающей платформе собственной конструкции. Сорокалетний уроженец Марселя стартовал с пляжа Сангат, что в западном департаменте Па-де-Кале, в воскресенье в 8.15 (9.15 мск), а уже в 8.39 (9.39 мск) приземлился по другую сторону канала, разделяющего Францию и Великобританию, в окрестностях городка Сент-Маргарет Бэй рядом с Дувром.

Правда, Фрэнки Запата должен был на полпути дозаправиться, совершив посадку на корабле, ожидавшем его в условленном месте. Десять дней назад во время первой попытки этот маневр закончился плачевно: Запата допустил досадный промах и рухнул в воду. Сам он не пострадал, но над аппаратом затем пришлось попотеть, чтобы устранить неполадки. На этот раз дозаправка прошла успешно: метеоусловия были благоприятными, да и корабль подыскали раза в полтора больше, который не так сильно качало, как предыдущий.

По словам Фрэнки Запата полет в сторону Великобритании проходил на высоте 15-20 метров и при скорости платформы, оснащенной пятью турбореактивными двигателями мощностью в 250 л.с. каждый, в 160-170 километров в час.

Оказавшись на другом берегу Ла-Манша, "летающий француз" рассказал ждавшим его журналистам, что получил "удовольствие от полета и вида приближающегося английского берега", несмотря на то, что его платформа сильно разогрелась и он чувствовал боль в ногах. Он также сообщил, что "здорово устал" и что на некоторое время "уйдет в отпуск". При этом поделился ближайшими планами. Речь идет о завершении работ над другим фантастическим проектом, над которым бьется уже несколько лет, - "летающим автомобилем". Изобретатель полагает, что представит его публике к концу года.

Отметим, что Фрэнки Запата, в прошлом чемпион мира и Европы по гонкам на гидробайках, не имеет инженерного образования, но по части изобретательства может дать фору многим именитым конструкторским бюро. Но не только. Он обладает предпринимательской хваткой, руководит созданной им фирмой Zapata Industries, а к финансированию проектов привлекает не только банки, но и госструктуры. Так в создание летающей платформы 1,3 миллиона евро вложило французское министерство обороны, где изучают возможности применения подобных аппаратов для проведения спецопераций в городских условиях. Не случайно " летающий француз" произвел фурор во время парада по случаю Дня взятия Бастилии, когда пронесся над Елисейскими полями, держа в руках автомат.