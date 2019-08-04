Новости

Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей" 21:15
СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве 20:50
МИД РФ: Помпео не уважает демократическое волеизъявление крымчан 20:32
Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе 20:21
В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 19:24
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 18:45
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 18:38
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 18:24
Блогер Макс Стеклов задержан за призывы к экстремизму 18:09
Супруга президента Асада излечилась от рака 17:36
Восемь человек попали в больницы после ДТП с маршруткой на Кубани 16:57
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
"Эй, ухнем!" и "Соловей" прозвучат на концерте ко дню рождения Репина 14:42
Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года 13:58
Танк Т-80 приготовил яичницу и кофе 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 20:40
Рубрика: В мире

24 минуты Фрэнки

"Летающий француз" покорил Ла-Манш
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Двадцать четыре минуты - время, которое понадобилось французскому изобретателю Фрэнки Запата для того, чтобы осуществить давнюю мечту - покорить Ла-Манш на Flyboard Air, летающей платформе собственной конструкции. Сорокалетний уроженец Марселя стартовал с пляжа Сангат, что в западном департаменте Па-де-Кале, в воскресенье в 8.15 (9.15 мск), а уже в 8.39 (9.39 мск) приземлился по другую сторону канала, разделяющего Францию и Великобританию, в окрестностях городка Сент-Маргарет Бэй рядом с Дувром.

Правда, Фрэнки Запата должен был на полпути дозаправиться, совершив посадку на корабле, ожидавшем его в условленном месте. Десять дней назад во время первой попытки этот маневр закончился плачевно: Запата допустил досадный промах и рухнул в воду. Сам он не пострадал, но над аппаратом затем пришлось попотеть, чтобы устранить неполадки. На этот раз дозаправка прошла успешно: метеоусловия были благоприятными, да и корабль подыскали раза в полтора больше, который не так сильно качало, как предыдущий.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете

По словам Фрэнки Запата полет в сторону Великобритании проходил на высоте 15-20 метров и при скорости платформы, оснащенной пятью турбореактивными двигателями мощностью в 250 л.с. каждый, в 160-170 километров в час.

Оказавшись на другом берегу Ла-Манша, "летающий француз" рассказал ждавшим его журналистам, что получил "удовольствие от полета и вида приближающегося английского берега", несмотря на то, что его платформа сильно разогрелась и он чувствовал боль в ногах. Он также сообщил, что "здорово устал" и что на некоторое время "уйдет в отпуск". При этом поделился ближайшими планами. Речь идет о завершении работ над другим фантастическим проектом, над которым бьется уже несколько лет, - "летающим автомобилем". Изобретатель полагает, что представит его публике к концу года.

Отметим, что Фрэнки Запата, в прошлом чемпион мира и Европы по гонкам на гидробайках, не имеет инженерного образования, но по части изобретательства может дать фору многим именитым конструкторским бюро. Но не только. Он обладает предпринимательской хваткой, руководит созданной им фирмой Zapata Industries, а к финансированию проектов привлекает не только банки, но и госструктуры. Так в создание летающей платформы 1,3 миллиона евро вложило французское министерство обороны, где изучают возможности применения подобных аппаратов для проведения спецопераций в городских условиях. Не случайно " летающий француз" произвел фурор во время парада по случаю Дня взятия Бастилии, когда пронесся над Елисейскими полями, держа в руках автомат.

В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина смерти Вилли Токарева
Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге