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04.08.2019 21:08
Рубрика: Спорт

Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Рубином" в РПЛ

Текст: Артур Нанян
Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, отличившийся также в предыдущей туре в матче со столичным "Локомотивом" (1:0).
Форвард ЦСКА Федор Чалов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Форвард ЦСКА Федор Чалов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Форвард ЦСКА Федор Чалов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Армейцы здорово смотрелись в первом тайме. Моменты были у Николы Влашича, того же Чалова. Гол, что называется, назревал. И на 41-й минуте Чалов хлестким ударом в касание после передачи Марио Фернандеса открыл счет.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Удивительно, как ситуация на поле поменялась после перерыва: "Рубин" заиграл активнее, стал все чаще беспокоить голкипера москвичей Игоря Акинфеева. Самым настырным у казанцев был Видар Кьяртанссон - при определенном стечении обстоятельств исландский нападающий мог оформить дубль, но сделать ему этого так и не удалось, как и его партнерам.

Одержав третью победу подряд, ЦСКА с 9 очками поднялся на второе место в РПЛ. Отставание от возглавляющего турнирную таблицу санкт-петербургского "Зенита" сократилось до одного балла. "Рубин" с 7 очками располагается на пятой позиции. Столько же баллов в активе у "Локомотива", "Краснодара", екатеринбургского "Урала" и тульского "Арсенала", который в воскресенье в Саранске победил "Тамбов" (1:0) благодаря голу Евгения Луценко на 13-й минуте.

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