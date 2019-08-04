Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) включила нашу прыгунью в высоту Марию Ласицкене (Кучину) в число номинантов на звание лучшей спортсменки континента в июле.

Голосование проводится среди болельщиков в нескольких самых популярных социальных сетях. С нашей двукратной "летней" чемпионкой мира и безоговорочным лидером последних лет в своей дисциплине конкурируют Эльвира Герман из Белоруссии (бег на дистанцию 100 метров с барьерами), спринтер из Великобритании Дина Эшер-Смит (100 м), голландский стайер Сифан Хассан (5000 м) и датский мастер стипль-чеза (бега с препятствиями) Анна-Эмили Меллер.

Ласицкене в июле одержала четыре победы. Мария первенствовала на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария) и Монако, на чемпионате России и на соревнованиях в Падуе (Италия).