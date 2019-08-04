Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Сегодня, 4 августа, в стране отмечается День железнодорожника.

История российских железных дорог берет свое начало с 1834 года - 185 лет назад состоялись успешные испытания первого русского паровоза Черепановых.

"Сегодня железнодорожный транспорт - мощная, современная, технологичная отрасль, развитие которой исключительно важно для экономического роста и повышения уровня жизни людей", - подчеркнул глава правительства. Ежедневный самоотверженный труд, профессионализм и ответственность сотрудников отрасли позволяют обеспечивать надежную и безопасную работу железных дорог, осуществлять масштабные национальные проекты, добавил он.

Особую благодарность премьер выразил ветеранам железных дорог, которые хранят традиции отрасли и передают свой опыт молодому поколению.