Министерство культуры подготовило проект постановления правительства, по которому театрам предоставляется право самим заключать договоры "возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли", упрощающими условия открытия кафе и новых точек питания. Новый договор не требует проведения конкурса и согласования этого договора с учредителем, например с минкультуры.

В театрах даже еда становится объектом инсценировок и иногда - высоким искусством. Колумбийский лимонад из алое, куриный тостадос по-цыгански, жареная кукуруза с томатной сальсой и йогуртом, фасолевый суп прабабушки Урсулы… На смену кофе с бутербродами и шампанскому с шоколадом в театральных буфетах приходит много еще чего вкусного. Отправляясь, например, на 9-часовой спектакль "Один день в Макондо" в Студию театрального искусства, моральную подготовку к нему нужно начинать не с перечитывания "Сто лет одиночества", а с изучения меню латиноамериканской кухни.

Ведь пару часов в перерыве между актами "Одиночество любви" и "Одиночество смерти" там отводится на театральный обед в аутентичном стиле из блюд, приготовленных, если верить рецептам, в лучших традициях русского психологического театра с колумбийскими пряностями. А на время одного из самых душевных театральных фестивалей - петербургских "Пяти вечеров" имени Александра Моисеевича Володина - в ряде театров официально возвращается ностальгический советский ассортимент.

Ассортимент угощений в буфетах станет больше, а очереди - меньше

Это томатный сок в граненых стаканах, бутерброды с килькой, гастрономический изыск - колбаса докторская... Под девизом: "Чтобы с приятными людьми. Без осетров. По-людски". Так, как это обычно происходило при жизни Александра Володина. И как происходит в наши дни в антрактах в театральных фойе в воссозданных рюмочных, похожих на ту, что была около володинского дома, где он выпивал свои дневные сто грамм.

Цены - ретро, тоже из советского прошлого: рюмка водки - 40 копеек, бутерброд с килькой - 10 копеек, с докторской колбасой - 15 копеек, конфета - 5 копеек. На столах - редкое при сегодняшнем изобилии меню из эпохи 50-60 годов: бычки в томате, селедка, капуста, картошка. И особая фестивальная водка "Пять вечеров" с надписью на этикетке: "Содержит пятидневную утреннюю дозу Александра Моисеевича, а также пятидневную порцию советского солдата, получавшего "наркомовских" 100 г. Способствует пробуждению совести, сострадания к людям, содействует развитию эстетического чувства, разгоняет тяжелые мысли"... Еще один гастрономическо-ностальгический аттракцион - одна из главных героинь Володинского фестиваля буфетчица Клава, которая обслуживает всех в ярких и образных традициях советского общепита.

За обратной стороной медали - идти в театр "Сатирикон". Когда там ставили "Человека из ресторана" по раннему Ивану Шмелеву, правила дореволюционного ресторанного этикета изучали досконально. Сначала пригласили специалиста обучить практически всю труппу (а в спектакле было под сорок исполнителей, не считая оркестрантов дамского ресторанного оркестра) и только после того зазвали зрителей "к столу"… Представление тогда получилось очень сочным, буквально сотканным из ароматов высокой кухни, благозвучия ресторанных шумов, хрустального звона бокалов и прозрачной бледности фарфоровых тарелок…

Эти примеры из будней театрального критика - как иллюстрация ответов на вопрос: хотите удивить зрителя, замотивировать его встать в антракте в очередь в буфет? Главный на сегодня совет - креативьте. Условия для этого театрам в скором времени создадут гораздо более комфортные.

Один из самых успешных столичных театральных руководителей, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, считает, что это существенно облегчит театрам жизнь. Хотя сейчас закон не запрещает театрам самостоятельно заниматься организацией общественного питания, но не все театры имеют соответствующие компетенции и, как следствие, прибегают к услугам сторонних компаний, комментировал Кирилл Крок инициативу минкультуры.

Если новые правила примут, то театры смогут без конкурсов заключать договоры с частными компаниями или сами организовать дополнительные буфет или ресторан на своей территории. Изменения коснутся и правил ценообразования аренды. Сейчас при заключении договора независимый оценщик определяет рыночную ставку, по которой можно сдать конкретное помещение в театре. "На практике это приводит к тому, что театры не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду, а соответствующие площади простаивают", - говорится в пояснительной записке (документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов). Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия и тем самым избежать простаивания площадей, считают авторы инициативы. По новому типу договора можно будет организовать не только театральный буфет, но и нестационарные торговые точки. Компания, которая заключит такой договор с театром, не получит, как в случае с договором аренды, в пользование помещение, и театр сможет при необходимости перемещать буфеты или лавки по своему усмотрению.

В переводе для зрителей все это должно означать, что ассортимент угощений в театральных буфетах станет больше, а очереди - меньше.

Между тем

Самый вкусный московский театральный буфет - в Театре Наций. Их фирменные крошечные пироги с мясом, грибами или капустой в тончайшем слое теста (50 р.). Готовится все в ресторане "Театр Корша", который находится в том же здании. Кофе - 100 р., пирожные - 70 р., сэндвичи - от 100 рублей. Самый уютный театральный буфет - в Студии театрального искусства п/р Сергея Женовача. Идеально отреставрированная в театральных мастерских антикварная мебель, обстановка, напоминающая столовую загородной усадьбы… Свежайшая выпечка - будто только что из печи. Живописно рассыпанные зеленые яблоки - бесплатно каждому зрителю. Самый "скорый" буфет - на Новой сцене "Мастерской Петра Фоменко". Меню без постановочных трюков, но с умеренными ценами: бутерброд с красной икрой - 250 р., пицца - 100 р., фирменный медовик - 150 р., алкогольные напитки - от 100 р. Самый дорогой - в Большом театре. По статусу положено. Тарталетка с черной икрой - 1100 р. Бокал Mot & Chandon - 2000 р. Эконом вариант: "Абрау-Дюрсо" - 500 р., бутерброд - от 200 р. Самый практичный - в "Электротеатре Станиславский". Открыт с 12.00, накормят в нем и полноценными обедом и ужином. Если времени мало и нужен экспресс-корм: пельмени - 170 р., морковный торт - 140 р. Самый полезный - в Театре им. Маяковского. Помимо всего прочего вкусного предлагает очень полезные витаминные напитки и вкуснейшие сваренные ягодные морсы - 150 р. Свежий гранатовый сок - 600 р. Прилив сил гарантирован.