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Названа причина смерти Вилли Токарева

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    04.08.2019, 19:58
Текст:   Олег Усков

Причиной смерти скончавшегося сегодня на 85-м году жизнь шансонье Вилли Токарева стало онкологическое заболевание.

Об этом передает РЕН ТВ, уточняя, что легендарный исполнитель скончался в одном из онкоцентров российской столицы, куда был госпитализирован 2 июля.

Смерть музыканта СМИ подтвердил сын певца, Антон Токарев.

О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.

Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область. В 1974 году эмигрировал в США. Дебютный альбом, "А жизнь - она всегда прекрасна", выпустил там в 1979-м. В 1981-м вышла его самая известная пластинка - "В шумном балагане".

В девяностые Токарев вернулся на родину, где гастролировал с неизменным успехом.

Снялся в фильмах и сериалах "Олигарх", "Вот я стал богатый сэр и приехал с ЭСЭСЭР", "Провинциалы", "Даша Васильева", "Дневной дозор", других.

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