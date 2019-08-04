Не менее семи человек погибли при стрельбе в баре в Огайо

В городе Дейтон (штат Огайо, США) неизвестный открыл стрельбу в баре Ned Peppers в ночь с 3 на 4 августа. По свидетельствам очевидцев, могли быть убиты от семи до десяти человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает газета Dayton Daily News.

Предположительно, причиной стрельбы могло стать то, что злоумышленника не пустили в бар. После отказа он начал стрелять. По некоторым данным, стрелок был убит. Также есть неподтвержденные сведения о втором стрелке, сейчас эту версию расследует полиция.

Днем ранее в городе Эль-Пасо, штат Техас, на границе с Мексикой Патрик Крузиус (21 год) устроил стрельбу в торговом центре. Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Сам Крузиус задержан.