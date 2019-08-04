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04.08.2019 19:17
Рубрика: В мире

Операция "Буря": Этническая чистка, одобренная Западом

Текст: Александр Борисов ( Белград)
Двадцать четыре года назад, 4 августа 1995-го, совместными усилиями вооруженных сил Хорватии и пятого корпуса армии Боснии и Герцеговины началась операция "Буря", в ходе которой в течение 84 часов была ликвидирована Республика Сербская Краина.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Тогда впервые после Второй мировой войны проводились столь масштабные этнические чистки в Европе. О них хорошо было известно в Вашингтоне и Берлине. При этом Загреб с одобрения Запада решал "сербский вопрос", в результате чего число погибших и пропавших без вести составило 1853 мирных жителя, количество беженцев превысило 220 тысяч человек.

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Решение о начале "Бури" принималось 31 июля 1995 года на легендарной Белой вилле Иосифа Броза Тито, расположенной на архипелаге Бриони, хорватскими генералом Анте Готовиной и президентом Франьо Туджманом. Последний ясно определил цель акции - нанести "такие удары сербам, чтобы они практически исчезли из этих районов".

Между тем первого президента Хорватии Франьо Туджмана (1922-1999) историки по праву считают одним из наиболее успешных проектов Запада, оправдавших затраченные на него силы и средства. Он усердно работал в направлении развала Югославии, навязывания здесь либеральных ценностей вперемешку с радикальным национализмом. Как представляется, чтобы понять мотивы этого политика следует обратиться к его речи, произнесенной в конце 80-х годов в Кливленде (опубликована порталом "Балканист), во время которой он впервые объявил о задачах Хорватского демократического содружества (HDZ), одной из ключевых партий страны в настоящее время: "Основная цель HDZ - это выделение Хорватии из Югославии, что совсем непросто. Необходимо быть терпеливыми, использовать различные методы, но без явного провоцирования сепаратизма. Выделение нужно осуществить парламентским путем, так как для этого существуют все условия (коммунисты слабы и разобщены). Хорватские коммунисты пойдут одним путем со словенцами, в сущности, они будут осуществлять цели HDZ… Если дело дойдет до прихода к власти, в первые 48 часов, пока длится эйфория, необходимо расправиться со всеми, кто против Хорватии, открыв таким образом путь к демократии. Списки этих людей уже составлены. Одна из важнейших задач - привлечение мусульман, переманивание Боснии и Герцеговины, где у HDZ нет нужных позиций, а у Сербии много симпатий… Сербов в Хорватии нужно объявить гражданами Хорватии и "хорватами православной веры". Именование "православный серб" будет запрещено. Сербская православная церковь в Хорватии будет отменена и названа хорватской для тех, кто не переселится в Сербию".

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HDZ 22 апреля 1990 года приняло участие в выборах, после которых фактически захватило власть в Хорватии. При этом Франьо Туджман дважды (в 1990 и 1992 году) переизбирался на пост главы государства. За время его правления были совершены тысячи преступлений против человечности, а он до сих пор возводится здесь в ранг национального героя.

На хорватской горе Динара 4 августа этого года был торжественно открыт монумент "Памятник Отечеству". "Операция "Буря" была великолепна, а честь освобождать наш королевский город Книн выпала четвертой и седьмой гвардейским бригадам хорватской армии. Однако то, что часто забывается, - подготовка "Бури" началась задолго до самой операции", - констатировал на мероприятии министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.

Следует обратить внимание и на то, что 16 февраля 2019 года на Мюнхенской конференции по безопасности глава хорватского кабинета министров Андрей Пленкович (член HDZ) предложил западным партнерам и Киеву в качестве модели урегулирования ситуации на Донбассе рассмотреть "хорватский вариант", предполагающий, по всей видимости, аналогичные операциям "Буря" и "Молния" этнические чистки.

Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич призвал всех сербов принять участие в траурной церемонии в память о жертвах этнических чисток в Хорватии, которая начнется в воскресенье вечером в монастыре Крушедол.

"Мы никогда не забудем самую тяжелую этническую чистку, совершенную после Второй мировой войны, и это была операция "Буря, - заявил Вучич, - Мы живем будущим, а не прошлым. У Сербии и сербского народа впереди хорошее будущее".

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