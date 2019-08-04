Обладатель олимпийской "бронзы" Лондона-2012 и многократный призер чемпионатов мира по плаванию в 50-метровом бассейне Владимир Морозов отличился на первом этапе Кубка мира-2019 в японском Токио.

Старты проходили в рамках предолимпийских тестовых соревнований, ведь через год в Токио вовсю будут кипеть страсти на спортивных объектах летних Игр-2020. Поэтому данный этап Кубка мира имел более важное значение, чем остальные.

Морозов победил на трех дистанциях - 50 и 100 метров вольным стилем, "полтиннике" на спине. В кролевых дисциплинах Владимир показал время 21,56 и 48,12 секунды соответственно, а на спине - 24,53.

Кубок мира по плаванию-2019 состоит из девяти этапов. Из Токио спортсмены отправятся в китайский Цзинань, затем - в Сингапур. В октябре старты в Будапеште и Берлине, в ноябре - в Казани и столице Катара Дохе.