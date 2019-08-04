По мультфильму "Клуб Винкс" снимут игровой сериал

Компания Netflix начала работу над новым игровым сериалом, снятым по мотивам итальянского мультфильма "Клуб Винкс".

Сценаристом проекта является Брайан Янг (также принимал участие в проекте "Дневники вампира"), а исполнительным продюсером Джуди Койнихан. Название сериала звучит так: Fate: The Winx Club Saga ("Судьба: Сага "Клуба Винкс").

Съемки начнутся в Ирландии уже в сентябре. На сегодняшний день известно, что бюджет у проекта большой. Netflix заказала целых 3 сезона по 10 серий. Хронометраж каждого эпизода составит 50 минут. Согласно плану руководителей проекта, сериал выйдет на экраны в 2020 году.

Сага расскажет о приключениях всем известных волшебниц: Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии "Алфея". Бороться со злом и спасать волшебный мир феям помогут парни из "Красного фонтана". Информация о кастинге на озвучивание ролей на данный момент не раскрыта, но создатели в самое ближайшее время планируют познакомить поклонников с новыми голосами героев.

Фантастический мультисериал "Клуб Винкс" вышел в Италии в 2004 году. Он стал первым итальянским мультфильмом, проданным в США. Мультисериал, созданный по замыслу итальянского аниматора Иджинио Страффи, увидели дети более чем 150 стран.