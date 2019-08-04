Голландия стала шестой страной Евросоюза после Франции, Бельгии, Австрии, Болгарии и Дании, где вступил в силу общенациональный запрет на ношение паранджи, а заодно и любых светских аксессуаров, полностью закрывающих лицо. Законопроект ждал своего часа четырнадцать лет, но за это время нидерландские власти так и не придумали, как обеспечить его исполнение.

Как писала "РГ", с идеей запретить женщинам носить бурки (то, что в России называют паранджой) и никабы (головные уборы с прорезями для глаз) еще в 2005 году выступил политик Герт Вилдерс. Тогда законопроект оказался слишком смелым для либеральной Голландии, где много чего разрешено вплоть до эвтаназии. Но на исходе 2016 года нижняя палата парламента королевства все же одобрила его более мягкую версию, а летом прошлого года за нее проголосовал и сенат. Теперь за появление в стенах госучреждений или в общественных местах в ультраконсервативной мусульманской одежде (а также в балаклавах или мотоциклетных шлемах) предусмотрен штраф 150 евро.

Правда, "пока никто не горит желанием претворять закон в жизнь", отмечает портал Spiegel Online. Стражам порядка предписано сначала вести с нарушительницами разъяснительную работу, а в случае отказа "открыть личико" выводить их из здания или составлять протокол. Однако полиция рассчитывает переложить ответственность на плечи руководства учреждений. Ну а те, в свою очередь, кивают на полицейских - мол, пусть они разбираются. "Не в компетенции персонала клиник решать такие дела", - отметили в Ассоциации больниц Нидерландов. "Мы не будем останавливать трамвай или поезд в метро из-за бурки", - со всей решимостью заявил Педро Пеетерс, глава предприятия общественного транспорта Нидерландов, которому не хочется терять клиентов. Саботировать инициативу намерены и мэры крупных городов. "Всяких законов у нас и так слишком много, а полицейских слишком мало. И проблем посерьезнее хватает", - отрезал градоначальник Роттердама Ахмед Абуталеб, к слову, уроженец Марокко, живущий в Голландии с шестнадцати лет.

По оценкам газеты De Volkskrant, во всем 17-миллионном королевстве найдется от 200 до 400 женщин, которые действительно разгуливают в одеяниях, скрывающих их с головы до пят. Другое дело, что в Европу приезжают туристы, среди которых немало мусульманок из регионов со строгими традициями. Однако новые правила не запрещают им появляться в таком виде на улице. "Интересно, рискнут ли полицейские делать замечания гостьям из арабских стран, совершающим покупки в дорогих бутиках в центре Вены", - задается резонным вопросом колумнист Spiegel Online.

В Голландии от 200 до 400 женщин носят одеяния, скрывающие их с головы до пят

В Австрии попытка следовать букве закона, с 2017 года запрещающего закрывать лица "от подбородка до линии роста волос", вообще привела к курьезам. Однажды жертвой стражей порядка стала группа музыкантов, частенько игравших на центральной столичной улице Марияхильферштрассе в резиновых масках животных. Был оштрафован сотрудник магазина электроники, который раздавал прохожим листовки в костюме акулы и категорически отказался его снимать. Ну а в Дании общественность всерьез обсуждала, допустимо ли ходить с головой тыквы на Хэллоуин. В конце концов полиция выпустила специальное разъяснение о том, что маскарадные наряды под ограничения не подпадают.

Во Франции закон, запрещающий, как в нем записано, "полную вуаль" был принят еще осенью 2010 года. Появляться в таком виде в общественных местах, в городском или междугородном транспорте, просто на улице наказывается штрафом в 150 евро или посещением курсов по республиканской этике - на выбор. Практика показывает, что курсы нарушительницы закона, как правило, игнорируют. Что касается штрафов, то с этим у них больших проблем нет. Дело в том, что под Парижем проживал состоятельный предприниматель алжирского происхождения Рашид Некказ (не так давно он перебрался на родину), который основал "Фонд по защите свобод и светского характера французского государства" с капиталом в миллион евро с единственной целью - оплачивать упомянутые выше штрафы. Говорят, что уже больше половины этой суммы за прошедшие годы было потрачено.

Как свидетельствует статистика, за первые пять лет после принятия закона полицией было произведено 1700 задержаний, что привело к 1600 штрафам. Причем следует отметить, что в большинстве случаев они имели дело с женщинами, сделавшими из ношения "полной вуали" дело принципа. Так одну даму штрафовали 33 раза, а еще пятерых ее "единомышленниц" каждую по 14 раз. Как свидетельствует статистика во Франции, на сегодняшний день насчитывается 1900 любительниц "полной вуали". Их было раза в два меньше лет десять тому назад.