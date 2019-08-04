Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе

Прокуратура США станет просить смертного приговора для стрелка из Эль-Пасо, штат Техас, который в субботу открыл огонь в магазине Wallmart в торговом центре Cielo Vista. В результате 20 человек погибли, 26 получили ранения. Убийца был задержан.

Как заявил прокурор округа Эль-Пасо Джейми Эспарца в эфире телекомпании CBS, штат Техас предъявил стрелку обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, что может повлечь вынесение смертного приговора.

Полиция не озвучивала имени задержанного стрелка, но по данным СМИ, это 21-летний белый мужчина по имени Патрик Крусиус, который устроил бойню, руководствуясь расистскими побуждениями.