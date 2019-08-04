Блогер Макс Стеклов задержан за призывы к экстремизму

Блогер из Подмосковья задержан за публичные призывы к экстремизму, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Незадолго до несанкционированного митинга в Москве в Сети появился пост некоего Макса Стеклова, который призывал к насилию в отношении детей силовиков. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц". В кратчайшие сроки следователи выяснили, что "Макс Стеклов" на самом деле - 30-летний Владислав Синица. Его немедленно задержали.

В доме блогера провели обыск и изъяли ноутбук и смартфоны, которые могут иметь значение для следствия. Синице предъявлено официальное обвинение, его допрашивают. Вскоре он предстанет перед судом, где ему изберут меру пресечения. СК настаивает на аресте.

"Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться", - говорится в официальном заявлении ведомства.