Традиционно на выборы в региональные парламенты ходит голосовать порядка 20% жителей - и в Москве, и в Нью-Йорке, и в других мегаполисах мира. Тем удивительнее страсти, разгоревшиеся вокруг предстоящих выборов в Московскую городскую Думу. Организаторы протестных акций уверяют, что их не пускают во власть, несправедливо отказывая в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам. Что же все-таки стоит за конфликтом? На вопросы корреспондента "РГ" ответил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Валентин Павлович! Мосгоризбирком уже рассмотрел поступившие жалобы. Говорят, что окружные комиссии придирались к любым мелочам - не там запятая поставлена, ошибка в имени или фамилии. Словом, лишь бы зарезать неугодных…

Валентин Горбунов: Не могу согласиться с этим. Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге (так называемых независимых кандидатам вернули 5011 ранее забракованных подписей. К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей. У Любови Соболь - одной из активисток оппозиции - таких подписей оказалось даже не одна. Например, члены окружной комиссии с изумлением увидели в принесенных ею списках автограф бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Николаевны Симанковой, умершей 16 мая этого года. Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные! Поддержали также якобы Любу Елена Васильевна Булычева с улицы Усачева, Вера Алексеевна Ибрагимова с Семеновской площади, умершие еще до объявления даты нынешних выборов….

В ходе сбора подписей был пущен в ход очень широкий спектр грубых подделок. Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у 8, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума. Были и курьезы. Например, один из кандидатов вместо необходимых примерно 5 тысяч подписей предоставил только одну - свою. Так же поступила однофамилица мэра Ирина Собянина, одна из активисток оппозиции, которая несмотря ни на что требует зарегистрировать их всех кандидатами в депутаты и допустить к выборам.

И что вы решили?

Валентин Горбунов: 57 кандидатам отказано в регистрации. 18 из них представляли партии, а 39 были самовыдвиженцами. Закон писан для всех один. Несмотря на утверждения, что "у москвичей украли выборы", отказов в этом году вдвое меньше, чем было на предыдущих выборах в столичный парламент в 2014 году. Решение одной окружной комиссии - об отказе в регистрации Сергея Митрохина, МГИК отменил.

Чем объясните?

Валентин Горбунов: Кандидат Митрохин выбрал правильную тактику: не стремился штурмом взять власть, а грамотно поработал с предъявленными претензиями. У него были копии подписных листов, и он лично проверил каждую отбракованную подпись. В итоге, когда мы зачли ему спорные подписи, оказалось, что их достаточно для регистрации.

У 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами

Когда будет известен полный список кандидатов?

Валентин Горбунов: Примерно к 20 августа проверки должны закончиться и список кандидатов будет сформирован окончательно.

И как же он будет выглядеть?

Валентин Горбунов: Очень достойно, на мой взгляд. По результатам работы окружных избирательных комиссий зарегистрированы 233 кандидата, среди которых 171 - от политических партий и 62 самовыдвиженца. Итого - более пяти кандидатов на каждый из 45 округов.

Как вы думаете, почему представители оппозиции - молодые, креативные ребята - в своем большинстве не смогли собрать необходимое количество подписей? Десятки человек смогли собрать, а Соболь, Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Иван Жданов и другие - не смогли?

Валентин Горбунов: У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей.

А может быть, его и впрямь нужно отменить?

Валентин Горбунов: Я так не считаю. В 17 странах Европы такая процедура существует. И я думаю, не случайно. Речь идет о кандидатах в депутаты, так кого же они будут представлять, если их никто не поддерживает с самого начала? Но изменить сам процесс сбора подписей в поддержку выдвижения нужно. Лично я буду, скорее всего, предлагать проводить его в помещениях избирательных комиссий, а не на коленке, как сейчас. Приходит человек с паспортом, заносит свои данные, поддерживает, кого хочет, а член комиссии проверяет документ и подпись. Еще возможен вариант удостоверения подписи у нотариуса. В общем, надо обсуждать и обязательно менять.

Вас еще упрекают в том, что МГИК держит за пазухой несколько миллионов "лишних" избирателей. Утверждают: проживает в Москве 12 миллионов человек, а в списках избирателей значатся только чуть более 7 миллионов. Что скажете на это?

Валентин Горбунов: Повторяю еще раз: у нас действительно в городе проживает 7,3 миллиона избирателей - людей, которым более 18 лет и которые по закону имеют право голоса. Не надо путать со всем населением - среди него немало жителей других регионов, которые приехали на работу, учебу и не имеют постоянной регистрации в столице, а значит по закону не могут и голосовать за депутатов Мосгордумы. Зато проголосовать за своих губернаторов, в регионе по месту регистрации, они впервые смогут, находясь и в столице. Для этого по инициативе ЦИК у нас впервые созданы 30 цифровых избирательных участков. Дело в том, что 8 сентября состоятся выборы высших должностных лиц в 16 регионах страны и в 4 округах довыборы в Госдуму. Выбрав наиболее удобный участок для себя, любой человек, который учится, лечится, работает, отдыхает или находится еще по каким-то делам в Москве, сможет принять участие в домашних выборах с помощью системы "Мобильный избиратель". Так, как это было у нас уже на выборах президента страны в 2018 году. Столица тогда получила прибавку в 400 тысяч избирателей.

Кое-кому выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Госдуму

Какие еще новшества ожидаются в Москве на выборах 8 сентября?

Валентин Горбунов: В трех избирательных округах - №№ 1, 10 и 30 москвичи смогут в порядке эксперимента проголосовать дистанционно. И не важно, где они будут находиться в этот момент - в командировке в Хабаровске, в Крыму на море или на подмосковной даче. Если заранее зарегистрируются, то через интернет с помощью планшета или смартфона смогут проголосовать. Я уверен, за такими цифровыми участками будущее, так как человеку дается дополнительная возможность реализовать свое конституционное право на участие в выборах. Еще сейчас по предложению мэра мы закупили 1000 новых современных КОИБов - в дополнение к 1000, приобретенной к прошлым выборам президента. В итоге из 3600 столичных избирательных участков 2000 уже оснащены автоматическими устройствами для голосования.

По какому расписанию будут работать избирательные участки? На выборах мэра их работа была продлена до 22.00…

Валентин Горбунов: Сейчас решили вернуться к прежнему порядку: с 8.00 до 20.00. По такому графику идет голосование в других регионах страны, и такую поправку к закону приняла Мосгордума. Жизнь показала, что москвичи, которые хотят проголосовать, не ждут для этого ночи. Лично я очень хочу, чтобы на выборы пришло как можно больше людей. Чем больше москвичей проголосует, тем более легитимным будет столичный парламент. А голосовать, поверьте, есть за кого - при таком-то обширном политическом спектре кандидатов! Не нравится ни один? Вычеркните всех, только приходите.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"