Холодное лето в Москве установило рекорд века

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. В столице - максимум плюс 15 градусов. Такого холода 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

Сегодня в столице, по данным центра, будет от 13 до 15 градусов, а в Подмосковье - едва выше 12. Августовский холод связан с вторжением полярного воздуха. Температура ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

Как отмечает Московское метеобюро, самый холодный день 4 августа за всю историю наблюдения был в 1906 году. Тогда воздух в Москве прогрелся лишь до 5,2 градуса.