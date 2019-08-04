На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

Сотрудники Росгвардии задержали в субботу на несанкционированной акции мужчину, находящегося в федеральном розыске.

По сообщению пресс-службы ведомства, жителя одного из российских регионов задержали за административное правонарушение сотрудники московского ОМОН, которые обеспечивали правопорядок на Новинском бульваре.

В ходе проверки личности мужчины росгвардейцы установили, что он находился в федеральном розыске за совершение преступления по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Задержанный передан сотрудникам полиции.