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04.08.2019 22:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выходной со вкусом

Парк Горького и ВДНХ предложили горожанам новый формат отдыха
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 170(7928)
Десятки тысяч москвичей в выходные стали соавторами нового формата отдыха в городских парках. На фестивале "Шашлык Live" и юбилее ВДНХ все было организовано так, чтобы заряд на всю неделю получили и малыши, и студенты, и их родители.

Дело тут, конечно, не только и не столько в гигантской гастрономической программе. Думаете, москвича шашлыком удивишь или бургером? Или их в Парке Горького бесплатно раздавали? "Цены такие, на уровне, - делились между собой посетители в очереди. - Зато тут природа, пруд, музыка. Вот, я понимаю, выходной. А то все время по ТЦ в субботу семьей мотаемся". Да, для "сердца русского" многое сплелось на "Шашлык Live". И изысканное украшение обычного барбекю веточкой розмарина, и близость детской площадки (самой большой в России), и погода, которая более-менее наладилась к полудню, и, разумеется, музыка. Бесплатный концерт, где на одну сцену выходят Владимир Кузьмин, "Чайф", "Сплин", Юлия Чичерина - такой микс редко увидишь и услышишь.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Баста, The Cure и Royal Blood выступили на "Пикнике "Афиши" в Москве

Угощений - для желудка и души - было много и на ВДНХ, выставка отмечала свой 80-летний юбилей. Его третий день запомнился прежде всего Морским парадом. В нем участвовали более 30 цирковых артистов. Крабы-акробаты, удалые морские звезды, танцующие морские хищники - не случайно именно они были главными на ВДНХ. Ведь в эти дни именины не только у самой выставки, но и у "Москвариума" - одного из лучших подводных музеев мира. Шествие "морских" существ - это даже не парад, а настоящий цирк. По пути участники делали остановки, чтобы порадовать зрителей первоклассными акробатическими номерами.

"Долго думал: ехать - не ехать на ВДНХ, - поделился с "РГ" житель Перово Игорь Храмов. - Погода-то не очень. Но все-таки решился и позвал друзей. Сегодня обязательно сходим в "Москвариум" - говорят, там классное шоу". Действительно, афиша океанариума приглашает на уникальный мюзикл, где в главных ролях - летающие косатки и "говорящий" морж.

Несмотря на то что в районе ВДНХ прошел сильный дождь, людей это не отпугнуло. Сотни гостей взяли с собой разноцветные плащи-дождевики и тоже участвовали в карнавале. И как бы в награду их угостили юбилейным праздничным 80-килограммовым тортом.

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