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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском пьяный водитель застрелил инспектора ДПС

Текст: Антон Валагин (Курск)

Курская полиция задержала 54-летнего мужчину - его подозревают в убийстве сотрудника ГИБДД.

На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС

В субботу вечером у села Уланок инспектор ДПС заметил нетрезвого водителя и попытался его задержать. Сотрудник полиции не находился на службе, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель выстрелил в инспектора из охотничьего ружья, тот скончался на месте происшествия. После того, как нашли тело инспектора, личный состав Суджанского райотдела МВД был поднят по тревоге. Подозреваемого вскоре задержали и передали в СКР для дальнейшего расследования.

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