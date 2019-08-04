Под Курском пьяный водитель застрелил инспектора ДПС

Курская полиция задержала 54-летнего мужчину - его подозревают в убийстве сотрудника ГИБДД.

В субботу вечером у села Уланок инспектор ДПС заметил нетрезвого водителя и попытался его задержать. Сотрудник полиции не находился на службе, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель выстрелил в инспектора из охотничьего ружья, тот скончался на месте происшествия. После того, как нашли тело инспектора, личный состав Суджанского райотдела МВД был поднят по тревоге. Подозреваемого вскоре задержали и передали в СКР для дальнейшего расследования.