Синоптики рассказали, когда вернется лето

Лето еще вернется в Центральную Россию и другие регионы нашей страны. Таким прогнозом в субботу поделились специалисты центра погоды "Фобос".

Холод на значительную часть территории России принес циклон, который теперь вытесняется. В Москве, Рязани, Туле и других близлежащих городах в начале следующей недели еще будет прохладно, однако постепенно температура начнет повышаться. К середине месяца средняя температура составит 17-19 градусов, как это обычно бывает в июле.

На Дальний Восток тепло уже постепенно приходит, начало августа обещает комфортные 24 градуса. Только в самом конце месяца температура вернется к привычным августовским показателям. В Сибири до 20-х чисел также будет тепло. Но затем природа возьмет окончательный курс на осень.