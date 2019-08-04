СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве

Следователи задержали еще троих подозреваемых в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, троим подозреваемым - Даниилу Конону, Сергей Абаничеву, Владиславу Барабанову - уже предъявлены обвинения по части 2 статьи 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках).

По версии следствия, обвиняемые приняли активное участие в массовых беспорядках в центре Москвы. От действий участников акции пострадали простые прохожие, а также был нанесен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

В данный момент проводятся допросы задержанных. В ближайшее время следствие намерено выступить с ходатайством в суде об их заключении под стражу.

По данным СК РФ, в рамках расследования этого уголовного дела уже задержаны девять человек.