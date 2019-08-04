В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец

Среди всех госпитализированных после незаконной протестной акции в Москве самую тяжелую травму получил сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В общей сложности во время несанкционированного шествия по бульварам Москвы 3 августа "скорая помощь" выезжала на вызовы 12 раз. Среди всех пострадавших госпитализация понадобилась пятерым, остальным помощь оказали на месте. Среди тех, кого доставили в стационар, оказался и сотрудник Росгвардии - у него диагностирован вывих плеча.

Большинство травмированных во время акций на бульварах уже выписаны из городских больниц.