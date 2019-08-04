В столичном регионе сегодня будет дождливо и не выше +16 градусов

Первое воскресенье августа в московском регионе будет пасмурным и дождливым. Выпасть сможет до пяти мм осадков, об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня начнет усиливаться влияние холодного атмосферного фронта. Усилит ощущение непогоды северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 10-15 м/с. Воздух в дневные часы не прогреется выше +16 градусов, ночью не ниже +12. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 мм рт ст.

- В воскресенье ожидаем, что временами будут идти дожди, выпасть сможет 3-5 мм осадков, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на понедельник при ясной погоде температура воздуха сможет опуститься до 5-7 градусов тепла по области, на 1-2 градуса теплее в мегаполисе. Днем в первый день рабочей недели на термометрах +12...+14 градусов, дожди и сильный порывистый ветер.

Кстати, четвертое августа наиболее жарким было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +37,2 градуса. А в 1906 году на термометре было +5,2.