Дмитрий Медведев оценил позитивные изменения на Курилах

Протесты Японии по поводу визитов российского руководства на российские Курильские острова Москву не беспокоят, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего пребывания на Итурупе.

Крайней точкой поездки главы правительства по Дальнему Востоку стали Курильские острова. Он приезжает сюда регулярно и спустя четыре года снова навестил остров Итуруп, чтобы посмотреть, как меняется жизнь в этом краю России. В селе Рейдово премьеру показали площадку, на которой строятся два новых трехэтажных дома на 39 квартир. Предназначены они для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Причем сдача объекта позволит сразу на 95 процентов сократить потребность переселения из ветхого фонда в этом селе. "Надо довести до конца все это дело, чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получили современное и хорошее жилье", - призвал премьер.

Старое и новое на Курилах Дмитрий Медведев посмотрел в части социальной инфраструктуры. Сначала глава правительства прошелся по учебным классам действующей старой школы Рейдово, в которой к новому учебному году сделали косметический ремонт. А рядом уже идет строительство нового здания на 135 мест. Его планируют сдать в 2021 году, причем не в ноябре, как это предусмотрено проектом, а раньше. "Выглядит все прилично. Надеюсь, что так и будет в натуральном виде", - прокомментировал он проект.

Конечно же, премьер не мог не посетить одно из рыбоперерабатывающих предприятий островов, где ему предложили продегустировать икру горбуши со свежей путины. Дмитрий Медведев не стал отказываться, заметив, что икра молодая и очень нежная.

"Изменения абсолютно налицо", - заключил в беседе с журналистами председатель правительства, регулярно наведывающийся на Курилы в последние десять лет. Он вспоминал, как видел на островах бараки и совершенно неприемлемый уровень жизни. "Сейчас здесь асфальтированные дороги, строятся новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия", - указал премьер.

Таких результатов удалось добиться за счет осуществляемых бюджетных вложений. Если на средства первой программы развития островов - а это были всего лишь десятки миллионов рублей - изменить что-либо не представлялось возможным, то сейчас речь о 15 миллиардах.

- Естественно, что эти вложения окупаются. Эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте, - подчеркнул Медведев.

Не случайно на Итурупе несут дежурство многоцелевые сверхманевренные истребители ВВС России Су-35. Перед вылетом с Курил премьер-министр пообщался с военными летчиками, поговорил о том, как проходит их служба.

Стратегическую значимость Курилам постоянно придают дальневосточные российские соседи, претендующие на эти острова. Когда миру стало известно, что премьер-министр прибыл на Итуруп, в Японии выразили сожаление в связи с этим визитом. Глава правительства заверил, что его эти протесты совершенно не беспокоят. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" - сказал он.

- Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься, - пообещал он.

Дальний Восток укрепят "социалкой"

Перед полетом на Курилы Дмитрий Медведев в Южно-Сахалинске провел совещание о социальном развитии центров экономического роста на всем Дальнем Востоке. Всего в регионах Дальневосточного федерального округа определили 58 таких центров, которые выступают в качестве центров привлечения финансирования: в них локализуются инвестиционные проекты, в том числе формируются территории опережающего роста.

Деньги, выделяемые для Дальнего Востока, должны работать, а не простаивать, предупредил глава правительства региональные власти

"Не менее важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни", - подчеркнул премьер. Это означает строительство детских садов, школ, поликлиник, благоустройство дорог и дворов. "Здесь, скажем прямо, без поддержки государства не обойтись", - признал глава правительства. В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.

Средства должны идти на самые важные направления, подчеркнул Дмитрий Медведев. До 2021 года планируется построить 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.

В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на сумму около 16 миллиардов рублей. "Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств. Деньги должны работать, а не простаивать", - указал Медведев. Правда, пока на Дальнем Востоке таких прецедентов не было, признал он.

Между тем

Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконных лесных вырубках. Этот шаг в числе прочих направлен на борьбу с лесными пожарами.

- Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, - изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета, - пояснил премьер.

Аналогичный порядок используется в отношении орудий незаконного рыбопромысла. "Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - считает Медведев.