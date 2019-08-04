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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угловое ищет сухое место

Как подтопленные поселки в Приамурье возвращаются к жизни
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Когда тонули лошади, они кричали как люди. "Крик стоял на все село. Тяжело вспоминать", - Игорь Смирнов, красивый молодой мужик, отворачивается и машет рукой. Игорь Николаевич - старший группы спасателей МЧС, которые больше недели несут вахту в поселке Норск Селемджинского района.
Паводок в Приамурье начался 21 июля, он пришел с севера, первыми взбунтовались малые реки. Фото: Амурская правда Паводок в Приамурье начался 21 июля, он пришел с севера, первыми взбунтовались малые реки. Фото: Амурская правда
Паводок в Приамурье начался 21 июля, он пришел с севера, первыми взбунтовались малые реки. Фото: Амурская правда

Паводок в Приамурье начался 21 июля, он пришел с севера, первыми взбунтовались малые реки. Когда материал подписывался в номер, подтопленными оставались 13 районов и один городской округ. Большая вода пришла в 36 населенных пунктов, на сегодня в ней все еще находятся 92 жилых дома. Размытым остается 41 участок автомобильных дорог, от большой земли по-прежнему остаются отрезанными 18 сел и поселков. Из районов подтопления были эвакуированы 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей, остальные расселились по родственникам. Это - цифры, за каждой - людская трагедия. Вода уходит, но беда остается.

В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

Чтобы увидеть все своими глазами, мы вылетели со спасателями на вертолете в подтопленные поселки. Стоим на самой высокой точке Норска, у школы. Под ногами жидкая грязь, брызги от которой щедро разносят лопасти "вертушки".

...Норск - это ворота самого отдаленного и северного Селемджинского район, из недр которого за последние десятилетия вынули тонны золота, но не построили и километра приличной дороги. Поселок окружают две речки - Селемджа и Альдикон, речки северные, коварные. Они-то и вздыбились после непрекращающихся всю неделю проливных дождей.

- Пострадали все 122 дома, даже школа, которая стоит на самом высоком месте, и та утонула по самые окна, - говорит глава поселка Валерий Сенчихин.

Люди долго не осознавали масштаб катастрофы и не хотели эвакуироваться, последнюю партию спасенных вертолетчики выхватывали уже из воды. Больше сотни людей несколько дней провели на крыше поселковой школы.

Сегодня "вертушка" - единственная связь с внешним миром. Питьевая вода, продукты питания, одежда, лекарства - все доставляется вертолетами.

Анатолий Ляхов всю свою жизнь прожил в Норске. Говорит, что последний раз поселок топило в 1972 году. Но то наводнение он называет "лужей" по сравнению с этим.

- Под домом у меня образовалась двухметровая промоина, печка упала, полы дыбом, дом горбом, - перечисляет Анатолий Филиппович. Говорит, что ждет, когда отремонтируют дорогу. Тогда знакомый предприниматель из соседней Новороссийки обещал бесплатно помочь с пиломатериалами, а друзья - с мощными домкратами.

Фото: iStock
В одном из городов Приамурья паводок побил рекорд 2013 года

Вода, постояв почти пять дней и наделав беды, крадучись ушла из поселка. Сейчас специалисты областного управления ветеринарии совместно с военными проводят дезинфекцию колодцев, подворий и улиц.

Небесный трудяга запускает мотор. Летим дальше.

Через село Февральское проходит железнодорожная ветка БАМа. Здесь разместили основной пункт временного пребывания для подтопленцев.

- Люди выходили из вертолета молчаливые, подавленные, дети были напуганы. Некоторые приехали к нам даже без документов, - говорит Александра Белова, главный врач местной больницы, которая и стала временным пристанищем для жертв стихии. Сегодня здесь переживают беду 33 человека.

- У пожилых от стресса обострились хронические заболевания. Но тяжелых нет, - замечает доктор Белова.

Александра Викторовна говорит, что все сельчане помогали пострадавшим - несли постельное белье, одежду, игрушки детям. Даже кровати приносили.

Сейчас пункт временного размещения укомплектован всем необходимым, люди обеспечены трехразовым питанием, а в больнице - полный запас необходимых медикаментов.

Ради такого случая в Февральское прислали даже врача анестезиолога-реаниматолога, теперь тут могут делать даже хирургические операции.

Количество затопленных в Приамурье сел выросло до 32

Жители временного пункта "сидят" в телефонах, женщины плачут от присланных из дома фотографий, на которых раскисшая мебель, рухнувшие полы и смытый уют их бывшей жизни.

Мазановский район в Приамурье называют "страной вечнозеленых помидоров". Северный, отдаленный, с очень туманными перспективами развития. Коварная Селемджа затопила села Путятино, Таскино, Богословку, Угловое, Мазаново.

- Воды в доме под самый потолок. А дом 1960 года постройки, деревянный и без фундамента. Можете представить, что от него останется? - жительница Углового Ольга Ткачева, мать троих детей, грустно смотрит в пол вертолета.

Женщины плачут от присланных из дома фотографий, на которых раскисшая мебель, рухнувшие полы и смытый уют их бывшей жизни

Большинство пострадавших мазановцев живет в райцентре Новокиевский Увал, здесь разместился временный пункт.

- У нас было больше 300 человек, сейчас люди разъезжаются по домам, - говорит Анна Хлистун, начальник районного отдела социальной защиты.

Во всех пострадавших от стихии селах находятся отряды спасателей. "Мы взяли на себя всю необходимую работу - от просушки домов до ремонта заборов и уборки территорий", - говорит Олег Плюшкин, командир подразделения МЧС.

Не секрет, что многие отказываются от эвакуации. Боятся бросить свои дома и утонувшие огороды. Сидят на крышах, а через день-два начинают просить помощи. Спасатели вынуждены с риском для жизни развозить воду, еду и... сигареты.

- Люди в шоковом состоянии, они не могут оценить масштаб всего, что на них навалилось, - в густую бороду басил глава Норска Валерий Сенчихин.

У подтопленцев своя правда, которую можно выразить так: у людей нет крыльев, но у них есть корни. Которые обрывать больно и даже губительно.

Прямая речь

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

- Паводок в Приамурье показал, что необходимо на законодательном уровне решить вопрос о принудительной эвакуации граждан из зоны ЧС. Должны быть строгие алгоритмы поведения в подобных ситуациях. Как в реанимации. Где все четко и без проволочек. Сейчас наша задача восстановить поврежденные дома, помочь с выплатами пострадавшим, отремонтировать дороги. Из регионального бюджета мы выплатим по 10 тысяч рублей за поврежденный стихией огород, 30 тысяч получит семья за утраченное имущество и по 10 тысяч будет выделено на каждого ребенка в пострадавшей семье. Тем, у кого погиб домашний скот, восстановим потерю бесплатно, также безвозмездно передадим основные овощи, урожай которых пропал в затопленных огородах. На выплаты пострадавшим от паводка из регионального бюджета будет выделено около 46 миллионов рублей. Деньги на эти цели есть.

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