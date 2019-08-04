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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья

Текст: Юрий Батин

Из-за сильнейшего ливня и шквалистого ветра в субботу в Благовещенске оказались затоплены улицы, повалены деревья, в некоторых районах отключилось электричество.

По оценкам муниципальных властей, городу нанесен серьезный урон. За час выпала десятидневная норма осадков. Из-за подтопления сработала защита на некоторых подстанциях. Это, в свою очередь, привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В Приамурье увеличилось число подтопленных населенных пунктов

Вечером работа подстанции "Моховая " была восстановлена, что позволило запустить водозабор "Северный".

Коммунальщики предупреждают, что в связи с переполненностью Амура и Зеи и переувлажненностью грунта из-за непрекращающихся дождей вода с городских улиц начнет уходить не менее чем через шесть - восемь часов, отмечают в мэрии. В самые проблемные места направлена техника для откачки воды.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, в воскресенье в Благовещенске ожидается слабый дождь, гроза. А вот по области пройдут ливни с грозами и порывами ветра до 13 - 18 метров в секунду.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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