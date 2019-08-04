В Якутии за сутки ликвидированы 10 лесных пожаров

В Якутии за сутки ликвидировано 10 природных пожаров на площади 3,7 тысячи гектаров. При этом возникли семь новых очагов, правда, на гораздо меньшей территории - 103 га.

Как сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке, в воскресенье на территории региона действуют 108 природных пожаров, охвативших 1,2 миллиона гектаров тайги. На тушении задействованы 860 человек и 96 единиц техники.

Большую работу выполняет авиация - самолет Бе-200 и вертолеты с устройствами для сброса воды. Всего авиацией МЧС выполнено 203 вылета, на пожары слито 856 тонн воды.

Сейчас в некоторых районах республики начались дожди. Такой жары, как в июле, уже нет. Это тоже способствует сокращению числа очагов.