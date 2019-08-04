В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы.

Здесь в результате проливного дождя возникла вероятность разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зея, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на администрацию района. Дамба выдерживает двухметровый уровень воды. В случае ее прорыва возможно затопление нескольких улиц.

45 жителей села эвакуировались в Благовещенск самостоятельно. Ранее пять пожилых женщин, чьи дома попали в зону возможного затопления, были размещены в пункте временного содержания в соседнем селе. Оттуда их забрали родственники.

Всего в Приамурье в зоне подтопления остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов, 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей.