Новости

Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения 09:57
В аэропорту Сан-Франциско запретят продавать воду в пластиковых бутылках 09:54
Советник Джонсона заявил, что парламент Британии не сможет остановить Brexit 09:48
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов 09:40
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы 09:23
Уфологическая экспедиция на больших внедорожниках Chevrolet 09:07
В Якутии за сутки ликвидированы 10 лесных пожаров 09:05
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ 08:44
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей 08:27
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге 07:57
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку 07:41
Рекордная жара привела к появлению огромных озер в Арктике 06:20
В столичном регионе сегодня будет дождливо и не выше +16 градусов 06:16
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх 05:36
Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером 05:10
Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит 04:00
Пожар возник в автобусе с детьми в Болгарии 03:37
ДТП на юго-западе Москвы унесло жизни двух человек 03:17
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья 02:47
NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям 02:43
Число жертв стрельбы в Техасе достигло 19 01:54
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине 00:23
Мбаппе оттолкнул Неймара во время командного фото с Суперкубком Франции 03.08.2019
Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине 03.08.2019
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек 03.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
04.08.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

Текст: Юрий Батин

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы.

Здесь в результате проливного дождя возникла вероятность разрушения дамбы, сдерживающей воду в реке Зея, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на администрацию района. Дамба выдерживает двухметровый уровень воды. В случае ее прорыва возможно затопление нескольких улиц.

В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья

45 жителей села эвакуировались в Благовещенск самостоятельно. Ранее пять пожилых женщин, чьи дома попали в зону возможного затопления, были размещены в пункте временного содержания в соседнем селе. Оттуда их забрали родственники.

Всего в Приамурье в зоне подтопления остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов, 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Двадцать человек погибли во время бойни в торговом центре в Техасе
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине