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04.08.2019 12:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Иркутской области завершили подсчет пострадавших от наводнения

Текст: Надежда Столярчук

Количество пострадавших от паводков в Иркутской области составляет 42 762 человека, все они получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Кроме того, на днях завершатся последние выплаты в 50 и 100 тысяч рублей по потере имущества.

- Было подано 1 258 заявок (2 840 человек) на получение выплаты на приобретение жилья, все они проходят проверку в ФРС. На следующей неделе сертификаты будут выдаваться владельцам. На данный момент выдано около 200 сертификатов на жилье. Всего, по данным муниципалитетов, на выдачу выплат на приобретение нового жилья могут претендовать около 16 тысяч человек, - уточнил глава области.

Срок действия сертификата определен 15 декабря 2019 года. Для выбора жилья, по словам чиновника, этого времени должно хватить, в крайнем случае, существует возможность продления срока. Для тех людей, кто будет проводить ремонт в своих домах, ожидать пока строится новый дом и на это время снимать жилье, предусмотрена компенсация в 12 тысяч рублей ежемесячно.

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