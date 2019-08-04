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04.08.2019 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Миллион для "скорой"

В Кузбассе расширили меры финансовой поддержки сельских медиков
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
На дополнительную выплату в размере одного миллиона рублей теперь могут рассчитывать врачи и фельдшеры службы скорой помощи из деревень и малых городов Кемеровской области. Соответствующие поправки внесены в региональный закон о поддержке сельских медиков.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, госучреждения здравоохранения Кузбасса сегодня укомплектованы врачами менее чем наполовину, а средним медперсоналом - на 61 процент. И самая острая ситуация в сельской местности: в отдаленных поселках нередко работают медсестры и санитарки, ну а врачи бывают там лишь наездами - в составе специальных бригад.

Фото: iStock
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- Пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, включая беременных женщин, в больницу мы доставляем в основном сами, на поселковом уазике, - рассказала корреспонденту "РГ" медсестра фельдшерско-акушерского пункта поселка Ортон Междуреченского городского округа Клавдия Мирошниченко. - Исключение составляют лишь очень тяжелые случаи. Например, как-то произошло массовое ДТП с мотоциклистами, и транспортировать в город четверых пострадавших пришлось с помощью санавиации. Но обычно до труднодоступных населенных пунктов зимой добираемся на снегоходе, а во время паводка - на лодке.

Помочь привлечению в села и малые города выпускников медицинских вузов, а также специалистов из других регионов должен принятый в феврале 2019 года областной закон "О здравоохранении". Согласно ему на единовременное пособие могут претендовать медработники дефицитных специальностей (в том числе инфекционисты, гематологи, онкологи, патологоанатомы и травматологи-ортопеды), заключившие трудовой договор с государственной организацией здравоохранения после 1 января 2019 года и до этого на таких должностях в Кузбассе не работавшие. Среди потенциальных получателей миллиона и специалисты, в которых остро нуждаются ФАПы и здравпункты. При этом, по условиям контракта, на селе нужно отработать не менее пяти лет. Иначе деньги придется вернуть.

В отдаленных поселках нередко работают лишь медсестры и санитарки, а врачи бывают наездами

Существуют и другие ограничения. Так, поддержку не получат те сотрудники, которые заключили с работодателями срочный трудовой договор для замещения временно отсутствующего коллеги (например, когда он оформил декретный отпуск). Занимать должности, входящие в перечень дефицитных, нельзя и по совместительству.

Тем временем

В Свердловской области депутаты Законодательного собрания утвердили законопроект о введении дополнительной выплаты заслуженным врачам и учителям. Педагоги и врачи, отмеченные государственными званиями, будут ежемесячно получать из областной казны по тысяче рублей. Причем независимо от того, трудятся они или уже вышли на пенсию. Дополнительные меры поддержки получат 312 специалистов. По последним данным, в Свердловской области - 140 заслуженных врачей и 172 учителя. Многие светила медицины и педагогики работают в глубинке и своим примером поддерживают высокий статус этих благородных профессий. Также поощрительные выплаты - полторы тысячи рублей - начнут получать три "Народных учителя РФ", проживающие на Среднем Урале.

Подготовила Светлана Добрынина (Свердловская область)

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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