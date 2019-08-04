В тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействованы более 10 тысяч человек, около 3 тысяч единиц техники и 70 самолетов и вертолетов. Спасатели МЧС совместно с подразделениями Российской армии пытаются противостоять огненной стихии.

Так, в Красноярском крае и Иркутской области авиагруппировка минобороны, которая была оперативно переброшена в зону бедствия, уже ликвидировала 116 крупных лесных пожаров. В борьбе с огнем задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточного военных округов.

В свою очередь подразделения МЧС локализовали 38 очагов на площади около 25 тыс. га. Авиация чрезвычайного ведомства использует самолеты Бе-200, вертолеты Ми-8 и Ми-26. Авиация работает в трех районах Якутии, двух районах Красноярского края и двух районах Иркутской области.