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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помощь приходит с неба

Авиация МЧС и минобороны помогает бороться с лесными пожарами
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
В тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействованы более 10 тысяч человек, около 3 тысяч единиц техники и 70 самолетов и вертолетов. Спасатели МЧС совместно с подразделениями Российской армии пытаются противостоять огненной стихии.

Так, в Красноярском крае и Иркутской области авиагруппировка минобороны, которая была оперативно переброшена в зону бедствия, уже ликвидировала 116 крупных лесных пожаров. В борьбе с огнем задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточного военных округов.

В свою очередь подразделения МЧС локализовали 38 очагов на площади около 25 тыс. га. Авиация чрезвычайного ведомства использует самолеты Бе-200, вертолеты Ми-8 и Ми-26. Авиация работает в трех районах Якутии, двух районах Красноярского края и двух районах Иркутской области.

Скорость распространения пожаров в Сибири снизилась в пять раз
Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область СФО Красноярский край Лесные пожары
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