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04.08.2019 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Балтфлот проведет стрельбы из "Градов", пушек и минометов

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости

В Калининградской области стартовал полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота. Мероприятия проходят на нескольких полигонах, сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Артиллеристы и ракетчики выполнят более 200 огневых задач с применением реактивных систем залпового огня "Град", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Пион", "Нона", минометов "Поднос" и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, военнослужащие решат различные учебно-боевые задачи, выполнят нормативы, связанные с организацией огневых позиций.

В мероприятиях примут участие артиллерийские и ракетные части корпуса, соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота. Речь идет более чем о 700 военнослужащих и более чем о 150 единицах боевой техники.

Венцом лагерного сбора станет тактическое учение по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса. Сборы артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца августа.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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