На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись пять легковых автомобилей и два грузовика.

По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

ЧП произошло сегодня, 4 августа, на 563-м километре федеральной автодороги "Россия" неподалеку от деревни Трегубово. Пострадавших госпитализировали в больницы области.

Движение транспорта на месте ДТП временно перекрыли, но уже восстановили. Как свидетельствует сервис Google Maps, на трассе М-10 в районе Трегубово образовалась многокилометровая пробка.