Новости

В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 19:24
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 18:45
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 18:38
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 18:24
Блогер Макс Стеклов задержан за призывы к экстремизму 18:09
Супруга президента Асада излечилась от рака 17:36
Восемь человек попали в больницы после ДТП с маршруткой на Кубани 16:57
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
"Эй, ухнем!" и "Соловей" прозвучат на концерте ко дню рождения Репина 14:42
Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года 13:58
Танк Т-80 приготовил яичницу и кофе 13:54
На юге Ирана разбился истребитель 13:38
Глава таможни Уругвая уволился после задержания партии кокаина в ФРГ 13:35
Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории 13:24
Холодное лето в Москве установило рекорд века 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек

Текст: Ульяна Вылегжанина

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись пять легковых автомобилей и два грузовика.

По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

ЧП произошло сегодня, 4 августа, на 563-м километре федеральной автодороги "Россия" неподалеку от деревни Трегубово. Пострадавших госпитализировали в больницы области.

Движение транспорта на месте ДТП временно перекрыли, но уже восстановили. Как свидетельствует сервис Google Maps, на трассе М-10 в районе Трегубово образовалась многокилометровая пробка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей