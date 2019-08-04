Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море двух балтийских тюленей. Этих животных, раненых и истощенных, обнаружили на калининградских пляжах туристы. Найденыши прошли реабилитацию в "тюленьем санатории", который финансируется за счет пожертвований.

Операция по выпуску тюленей в море прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка. Соответствующее разрешение накануне выдал Росприроднадзор. Перед этим животным ввели под кожу чипы с идентификационными номерами.

Оба тюленя поступили в "санаторий" в апреле. Первый - месячный малыш весом всего 11 килограммов - был найден на пляже в районе поселка Отрадное. Второго обнаружили в районе поселка Янтарный - он с трудом двигал передней конечностью и весил 13 килограммов.

Тюленят, названных Отрадный и Янтарный, вылечили. Ежедневно каждый из них съедал по пять килограммов рыбы. На последнем этапе реабилитации малышей учили добывать себе еду самостоятельно, а контакт с человеком был сведен к минимуму. В день выпуска Отрадный весил уже 41, а Янтарный - 43 килограмма.

В "санатории" остались еще два балтийских тюленя: самка, найденная на Куршской косе, и самец из Балтийска. Их тоже выпустят в море - это случится сразу после того, как только последует разрешение Росприроднадзора.