Новости

Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020 22:50
Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили драку в метро 21:51
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек 21:32
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей" 21:15
СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве 20:50
МИД РФ: Помпео не уважает демократическое волеизъявление крымчан 20:32
Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе 20:21
В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 19:24
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 18:45
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 18:38
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 18:24
Блогер Макс Стеклов задержан за призывы к экстремизму 18:09
Супруга президента Асада излечилась от рака 17:36
Восемь человек попали в больницы после ДТП с маршруткой на Кубани 16:57
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 21:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Снова дома

Найденные истощенными балтийские тюлени прошли реабилитацию и отправились в море
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море двух балтийских тюленей. Этих животных, раненых и истощенных, обнаружили на калининградских пляжах туристы. Найденыши прошли реабилитацию в "тюленьем санатории", который финансируется за счет пожертвований.

Операция по выпуску тюленей в море прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка. Соответствующее разрешение накануне выдал Росприроднадзор. Перед этим животным ввели под кожу чипы с идентификационными номерами.

Фото: iStock
Петербургских подружек нерпу и тюленя выпустят на волю

Оба тюленя поступили в "санаторий" в апреле. Первый - месячный малыш весом всего 11 килограммов - был найден на пляже в районе поселка Отрадное. Второго обнаружили в районе поселка Янтарный - он с трудом двигал передней конечностью и весил 13 килограммов.

Тюленят, названных Отрадный и Янтарный, вылечили. Ежедневно каждый из них съедал по пять килограммов рыбы. На последнем этапе реабилитации малышей учили добывать себе еду самостоятельно, а контакт с человеком был сведен к минимуму. В день выпуска Отрадный весил уже 41, а Янтарный - 43 килограмма.

В "санатории" остались еще два балтийских тюленя: самка, найденная на Куршской косе, и самец из Балтийска. Их тоже выпустят в море - это случится сразу после того, как только последует разрешение Росприроднадзора.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина смерти Вилли Токарева
Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге