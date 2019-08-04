Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек

В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, это связано с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря.

- Из детского оздоровительного лагеря "Ровесник" эвакуированы 90 детей, 25 взрослых, из лагеря "Лебяжий берег" 160 детей, 54 взрослых. Это превентивные меры, - рассказали в ведомстве.

Из первого лагеря людей доставили в Славянск-на-Кубани, из второго в пункт временного размещения. Для этого были задействованы 12 автобусов.

В Краснодарском крае наблюдается ухудшение погоды, силы МЧС находятся в повышенной готовности, объявлено экстренное предупреждение. В готовности находится аэромобильная группа ведомства.